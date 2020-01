Les femmes seraient plus attirées par les hommes barbus, selon une nouvelle étude

Une équipe de neuf scientifiques australiens a déterminé que les personnes de sexe féminin auraient une préférence sexuelle et amoureuse envers les hommes arborant une barbe.

C’est, en effet, la conclusion à laquelle les chercheurs de l’université du Queensland et de l’université de Stirling arrivent, dans un article intitulé «A multivariate analysis of women's mating strategies and sexual selection on men's facial morphology », publié dans le Royal Society Open Science.

Pour déterminer cela, les scientifiques ont montré à 919 femmes (la plupart hétérosexuelles) âgées de 18 à 70 ans les photos du visage de trois hommes différents, et leur ont ensuite demandé de leur attribuer des notes en vue de potentielles relations à court et à long terme.

Les photos des 3 hommes montraient ces derniers à la fois barbus et fraîchement rasés, et selon différents degrés de «masculinité», c’est-à-dire avec la mâchoire plus ou moins proéminente et d’autres facteurs similaires généralement associés aux mâles.

Image University of Queensland/University of Stirling

C’est ainsi que les participantes ont démontré qu’elle préféraient les visages plus «masculins» que les visages plus «féminins», que ce soit dans le but de relation à court ou long terme, ou que le visage soit rasé ou non.

De plus, les visages les plus barbus recevaient des meilleures notes que les autres puisqu’ils étaient perçus comme plus dominants physiquement et socialement.

Dans une entrevue avec The Guardian, un des auteurs de l’article, Anthony Lee, a toutefois indiqué que les hommes devraient faire ce que bon leur semble avec l’apparence de leur visage.

«Je ne fonderais pas ma décision de me faire pousser la barbe sur les résultats d’une simple étude», a-t-il déclaré.

De toute façon, c’est sûr qu’une étude qui affirme le contraire va sortir la semaine prochaine...

