Un homme est embarré dans un gym 24 h pendant qu’il fait des longueurs dans la piscine

Dans la catégorie «ben voyons», un homme s’est fait embarrer dans un gym 24 h, alors qu’il était dans la piscine en train de faire des longueurs.

Le tout s’est déroulé samedi dernier au petit matin, selon ce que rapporte The Insider.

Dan Hill est allé dans son gym 24-Hour Fitness en pensant que celui-ci était réellement ouvert toute la journée... et la nuit! Il se trouve que la succursale où il était, près de Salt Lake City, en Utah, ferme maintenant vers 4 h du matin.

Hill ne le savait pas et il s'en est rendu compte assez rapidement.

Il a donc pris plein d’autoportraits dans le complexe d’entraînement et il a fait une publication pour décrire sa situation.

«Je suis littéralement embarré dans un 24-Hour Fitness en ce moment. Ils ont fermé les portes et ils sont partis quand j’étais en train de nager. Il me semble que le nom suggère qu’ils soient ouverts 24 heures? Je me promène pour voir comment je pourrais sortir. J’ai appelé la police. Ils m’ont dit qu’ils allaient me rappeler. J’ai appelé ma femme et elle m’a dit de me trouver une place confortable pour dormir. LOL», a-t-il écrit.

Les policiers sont finalement arrivés après deux heures.

Le gym s’est excusé et a déclaré que les heures d’ouverture avaient changé.

On avait deviné...

Hill laisse maintenant une flèche géante près de la piscine pour qu’un incident pareil ne se reproduise plus.

