Un influenceur emprisonné pour avoir escaladé une pyramide en Égypte

Un influenceur était prêt à tout pour avoir sa photo au sommet de l’une des pyramides de Gizeh.

Il a d’ailleurs écopé de cinq jours de prison.

Suivi par près de trois millions de personnes sur Instagram, Vitaly Zdorovetskiy a raconté son histoire en publiant le fameux cliché.

«Aucun mot ne peut expliquer ce que j’ai vécu dans les cinq derniers jours. J’ai été emprisonné en Égypte parce que j’ai escaladé les pyramides de Gizeh. Je suis allé en prison plusieurs fois, mais cette fois était de loin la pire», a-t-il écrit.

«Est-ce que ça valait la peine? OH QUE OUI. Je l’ai fait pour une bonne cause et je partagerai une vidéo avec vous bientôt pour que le monde puisse voir», a-t-il ajouté.

Ah oui, peut-être que vous vous souvenez de cette femme qui avait interrompu un match de la Ligue des champions il y a quelques mois.

C’est sa conjointe.

Voir cette publication sur Instagram 🐐🐐 Une publication partagée par Vitaly (@kingvitaly) le 29 Nov. 2019 à 10 :30 PST

