Joe Biden traite les créateurs de jeux vidéo de crétins arrogants qui montrent aux gens comment tuer

Nous confirmant une fois de plus qu’il est un vieux monsieur, Joe Biden y est allé d’une déclaration qui ne passe pas auprès de la communauté de jeux vidéos lors d’une récente entrevue avec le New York Times.

• À lire aussi: L’historique complet des déboires amoureux de Brad Pitt: un grand dossier du Sac de chips

Quand on lui a demandé d'élaborer sur l’expansion de Silicon Valley durant l’ère Obama, l’homme qui espère devenir candidat à l’investiture démocrate plus tard cette année a fait référence à une rencontre qu’il avait eu avec des leaders de l’industrie du jeu vidéo.

«À un moment donné, un de ces petits crétins assis à la table, qui était probablement un milliardaire, m’a dit qu’il était un artiste parce qu’il créait des jeux qui montrent aux gens comment tuer.»

On ne sait pas de qui il parle, mais Kotaku croit que ça pourrait être l’ancien CEO de EA, John Riccitiello .

«Ensuite, un de ces individus pharisaïque m’a dit, tu sais “Nous sommes le moteur économique de l’Amérique. Nous sommes les élus.” Et heureusement, j'avais fait mes devoirs avant la rencontre, et j’ai remarqué quelque chose de fascinant», a enchaîné l’ancien Vice-Président américain. «Vous avez moins de gens sur votre “payroll” que de gens ont été coupés par GM cette année. Ne me faites pas la morale à propos de comment vous créez de l’emploi.»

«Ils se sentent si importants qu'ils en sont arrogants» a-t-il ajouté à propos des gens qu’il a rencontré.

Ceci n’est pas la première fois que Biden exprime son dédain envers les jeux vidéos. En 2013, il avait suggéré une taxe additionnelle pour les jeux violents.