Le batteur d’Aerosmith poursuit la formation, car il a dû passer une audition pour réintégrer le groupe

Ça brasse chez les «mauvais garçons de Boston»!

Aerosmith doit se produire à la cérémonie des Grammys dimanche prochain en compagnie de Run DMC (on se doute qu’ils vont interpréter Walk This Way). En coulisses, la colère gronde, toutefois.

Comme le souligne Consequence Of Sound, Joey Kramer - celui qui a été le batteur du groupe depuis ses débuts - entame des poursuites judiciaires contre ses acolytes.

La raison? Aerosmith l’aurait empêché de participer à la prestation de dimanche soir prochain.

Au printemps dernier, Joey Kramer avait dû arrêter de jouer de la batterie à la suite de blessures mineures.

Après son rétablissement, le batteur a appris qu’il devait passer une audition afin de démontrer qu’il pouvait encore jouer à la bonne vitesse au sein de son propre groupe.

Selon le chanteur Steven Tyler, le jeu de Kramer à la batterie manquerait d’énergie, ce qui aurait convaincu le reste du groupe de chercher un remplaçant pour la prestation des Grammys.

Tel que stipulé dans la poursuite, cette épreuve aurait fait en sorte que le batteur ait vécu beaucoup de stress entraînant des répercussions importantes sur sa vie. Même que son état l’a mené à l’hôpital pour quelque temps. Ainsi, Kramer devra manquer des spectacles en résidence prévus à Vegas en janvier.

Même que, selon la poursuite, c’est Kramer lui-même qui a dû payer 20 000$ pour son remplaçant.

Aerosmith a également publié un communiqué pour donner sa version des faits:

«nous n’avons malheureusement pas le temps pour les répétitions nécessaires durant la semaine précédant les Grammys. Nous ne lui rendrions pas service, à nous-mêmes et à nos fans, si on le laissait jouer sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter.»

Si jamais Joey Kramer revient à la batterie avec Aerosmith, parions qu’il y aura de la tension dans l’air...