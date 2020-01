Voyez les incroyables images accélérées de la construction, en 10 jours, d’un hôpital chinois

Les autorités chinoises mettent le paquet pour tenter d’éradiquer le coronavirus qui a déjà fait des dizaines de victimes.

Dans la ville de Wuhan, qui constitue en quelque sorte l’épicentre de la présente épidémie, la construction d’un hôpital de 1000 lits a été annoncée il y a quelques jours.

Mais le plus impressionnant dans tout ça, c’est qu’on prévoit l’ériger en 10 jours.

Quatre jours plus tard, force est d’admettre que le gouvernement chinois a bien l’intention de tenir sa promesse.

Les images vidéo de ce chantier sont tout simplement hallucinantes:

On peut y voir des centaines de rétrocaveuses à pied d’oeuvre pour préparer le terrain de six acres situé la partie ouest de la ville de 11 millions d’habitants.

Des milliers d’ouvriers ont travaillé durant les congés fériés du Nouvel An chinois pour s’assurer que l’hôpital flambant neuf puisse recevoir des patients dès le 3 février prochain.

Trois autres hôpitaux sont aussi déjà en construction afin de traiter le plus rapidement possibles les personnes affligées par le terrible virus: un autre à Wuhan, un à Huanggang et un à Zhengzhou.

En tout et partout, plus de 2400 personnes auraient déjà été infectées et le virus serait désormais présent dans plus de 10 pays.

