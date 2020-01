La députée Émilise Lessard-Therrien annonce qu'elle aura un deuxième enfant!

La famille de la députée Émilise Lessard-Therrien s’agrandira l’été prochain.

Elle l’a d’ailleurs annoncé sur Facebook mardi matin après avoir surpris le caucus de Québec solidaire (QS).

«De retour à Québec ce matin. On a enfin annoncé la belle nouvelle : la famille s’agrandira au début de l’été! Beaucoup de défis en perspective, mais surtout une volonté ferme de concilier cette nouvelle vie familiale à mes fonctions de députée. La trail sera probablement difficile à défricher, mais ô combien pertinente pour accueillir une nouvelle génération de jeunes femmes en politique», a-t-elle écrit.

La co-porte-parole de QS, Manon Massé, a félicité sa collègue sur les réseaux sociaux.

Surprise! Au retour du caucus des 10 à l'Assemblée nationale, @emiliselt, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, a annoncé à tout le monde qu'elle…sera maman pour une deuxième fois!🧡



On en a profité pour lui offrir nos vœux de bonheur. Toutes nos félicitations!#polqc #assnat pic.twitter.com/4mBl1w9wTb — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) January 28, 2020

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a aussi écrit un message pour applaudir la nouvelle.

«Je trouve ça vraiment inspirant. C’est une preuve que la parentalité est compatible avec l’engagement politique. Par contre, on ne se le cachera pas, l’institution n’est pas encore adaptée à cette réalité, mais on va travailler à changer ça, pour tous les parents d’aujourd’hui et de demain. On est là pour toi mon amie», a-t-il affirmé.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a aussi fait son devoir.

C’EST LE MINISTRE DE LA FAMILLE, T’SAIS!

Bravo tout le monde.