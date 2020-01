Mike Ward répond enfin à Bianca Longpré après que cette dernière l’ait traité de «mauviette»

Au début de la semaine, nous vous rapportions que Bianca Longpré avait traité Mike Ward de «mauviette» lors de son récent passage à l’émission Deux hommes en or.

Notre article se terminait alors de la façon suivante: «Quant à Mike Ward, on ne sait pas ce qu’il pense de Bianca Longpré. Par contre, aux dernières nouvelles, le torchon brûlait toujours entre le conjoint de madame et lui.»

En effet, Mike Ward et François Massicotte (le conjoint de la «mère ordinaire») étaient toujours à couteaux tirés, puisque le premier avait accusé le second, il y a quelques années, de voler des gags.

Mais voilà, que depuis ce matin, on sait maintenant aussi ce que pense Mike Ward de la déclaration de Longpré à l’émission de Télé-Québec.

Sans s’attaquer directement à la personne, Ward ridiculise l’affirmation faite par l’animatrice et femmes d’affaires dans une image publiée sur Facebook.

Sur cette image, on voit une capture d’écran de l’humoriste en entrevue avec l’animateur Paul Arcand.

Ward dit: « J’vais aller en cours suprême.» (sic)

Ce à quoi répond Arcand: «T’es une mauviette. Un vrai mâle aurait réglé ça à Deux hommes en or.»

On ne sait pas si Paul Arcand est heureux d’être admis contre son gré dans cette palpitante guerre de mots, mais une chose est sûre, les admirateurs de Ward, eux, étaient déchaînés de joie à la suite de l’intervention de leur favori.

On vous invite à aller lire les commentaires vous-mêmes sous la publication si vous tenez à vous faire une opinion sur leur teneur.

De notre côté, on sort le pop corn et on attend impatiemment le deuxième round.

