10 vedettes québécoises qui ont encouragé Laurent Duvernay-Tardif sur les réseaux sociaux

Le Super Bowl est un rassemblement mondial auquel les Québécois n'échappent pas. Or, cette année, on sent un enthousiasme encore plus marqué dans la Belle Province, grâce à la participation de Laurent Duvernay-Tardif.







L'athlète québécois, premier médecin à jouer dans la ligne nationale de football, sera sur le terrain, dimanche soir, alors que son équipe, les Chiefs de Kansas City, affrontera les 49ers de San Francisco pour la 54e édition de cet événement qui rassemble, chaque année, des centaines de millions de téléspectateurs.



Au Québec, plusieurs personnalités publiques ont montré leur appui à Laurent Duvernay-Tardif.

Charles Lafortune

Isabelle Racicot

Philo Lirette

Michel Charette

Ricardo



Louis Morissette

François Massicotte

Kim Rusk

Valérie Plante



Patrick Langlois

