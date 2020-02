La fille de Jennifer Lopez a volé la vedette durant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Chaque année, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl promet des moments mémorables, et avec Shakira et Jennifer Lopez pour cette 54e édition, on pouvait s'attendre à une performance époustouflante. Bien que les deux chanteuses aient épaté la galerie, c'est quelqu'un d'autre qui a volé la vedette... nulle autre qu'Emme, la fille de Jennifer Lopez.

C'est vers la fin du spectacle, qui a duré un peu plus d'une dizaine de minutes, que la jeune fille, âgée de seulement 11 ans, a étonné tout le monde en débarquant sur scène aux côtés de sa célèbre maman pour interpréter Let's get loud.

Il faut dire que la jeune Emme, dont le père est le chanteur Marc Anthony, avait été virale, l'an dernier, alors que sa mère avait publié une courte vidéo d'elle qui chantait, montrant que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre.



Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont relevé le talent de la jeune fille, et à quel point il s'agissait d'un touchant moment mère-fille.



La meilleure partie c’est quand la fille de JLo reprends sont plus grand classique #SuperBowl pic.twitter.com/3I6kbcClYT — ༄ 𝐻 𝐸 𝑅 𝑀 𝐸 𝒮 ༄ (@PrinceIvoirien) February 3, 2020

Emme did so good. She’s a talented kid. — 🦄 Auri J 💙 (@simply_auri) February 3, 2020

The best part was J-Lo bringing out Emme! — Selena© (@TheyLoveSelena) February 3, 2020





En ce qui a trait à la performance en général, plusieurs ont déploré le lip-synch, mais ont salué la fougue et l'énergie des deux chanteuses.



Omg JLo — Coeur de pirate (@beatricepirate) February 3, 2020





Deux machines de guerre!!!! Jlo et Shakira étaient parfaites. Elles ont sûrement travaillé 20 heures sur 24 pendant 3 mois. #respect #SuperBowlHalftimeShow — Isabelle Racicot (@IsabelleRacicot) February 3, 2020





Malgré ce que Jennifer Lopez disait, il y aura finalement eu un numéro des deux bombes latines ensemble. Excellent marketing, Jenny from the block ! 🔥 #Superbowl — Annie-Soleil Proteau (@ASProteau) February 3, 2020

Woups, je pense que les hommes mènent pas le monde finalement. #Shakira #Jlo #SuperBowl — Léa Stréliski (@LeaStreliski) February 3, 2020

Franchement bravo à @JLo et @shakira j’espère pouvoir faire pareil au même âge mais bon là je vais me coucher j’ai encore eu plus mal au dos de les regarder 😅 #SuperBowl — Marin ⭐️ (@_Marine__) February 3, 2020

Qu'avez-vous pensé du spectacle de la mi-temps?