Découvrez tous les maillots de la nouvelle collection de Maripier Morin

Après avoir titillé ses abonnés avec quelques photos à la fin janvier, Maripier Morin a finalement dévoilé toutes les photos de sa collection de maillots de bain, ORNORM.

Depuis lundi matin, le public peut donc avoir un aperçu complet des items qui composeront la fameuse collection tant attendue, sur laquelle Maripier a travaillé pendant plus d'un an.



Selon ce qu'on peut lire sur le site de la femme d'affaires, ce sont neuf styles de maillots qui seront offerts dans quatre couleurs.



On aura droit à trois hauts (un bandeau, un haut à armatures et un haut balconnet froncé), deux culottes (une taille haute et une taille basse), ainsi que deux maillots une pièce (un style décolleté plongeant et un style balconnet). Le tout sera offert dans les tailles très petit à très grand.



Il est également noté que le tissu utilisé est unique et offre un effet sculptant, comparativement à un legging de compression.



Les prix varieront entre 45$ et 98$.



Voyez toutes les images ci-dessous:

D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin D. Picard / Site web de Maripier Morin



La collection sera disponible ce jeudi 6 février dès 10 h sur ornorm.com, ainsi que chez Simons.