Robert Pattinson serait le plus bel homme sur Terre, selon la « science »

Dommage pour ceux qui étaient « Team Jacob ».

L’acteur anglais de 33 ans Robert Pattinson, rendu célèbre en tant qu’Edward dans les films Twilight, a été déclaré le plus bel homme au monde par le docteur Julian De Silva, un chirurgien plastique utilisant la technologie dans ses recherches sur la beauté, selon le Daily Mail. C’est avec le ratio d’or, une formule mathématique datant de la Grèce Ancienne, que le chirurgien aurait comparé les sourcils, la mâchoire, le nez, les yeux, les lèvres et la forme du visage de vedettes.

AFP

Apparemment, Pattinson se rapproche le plus de l'idée de la « perfection » des Grecs anciens et des peintres de la Renaissance. Avec son score de 92,15 %, il surpasse Henry Cavill (91,64 %), Bradley Cooper (91,08 %), Brad Pitt (90,51 %) et George Clooney (89,91 %). Un visage symétrique, un nez pas trop gros et des lèvres pulpeuses seraient le secret. Justement, c’est avec ses lèvres minces que Pattinson aurait perdu des points.

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7962219/Robert-Pattinson-handsome-man-world-according-science.html#i-5cf0158e1bfbad3f

Ryan Gosling n’est que dixième dans le palmarès, avec son « nez parfait », mais son « mauvais résultat pour ses lèvres ».

La plus belle femme serait Bella Hadid. Elle a obtenu un score de 94,35 %.

AFP

Bien sûr, la recherche du docteur n’a étudié que des vedettes internationales. On s’entend aussi pour dire que la beauté est subjective et que les idéaux grecs ne devaient pas être particulièrement inclusifs. De toute façon, selon nous, la plus belle personne au monde est celle est train de lire cet article.

