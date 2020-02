Voici les animaux de compagnie des vedettes québécoises

On adore suivre nos vedettes préférées sur les réseaux sociaux, et particulièrement Instagram. Grâce à cette application, on a droit à une petite fenêtre sur ce que les personnalités publiques d'ici veulent bien nous partager: d'un côté professionnel, pour suivre leurs différents projets, mais aussi du côté personnel, pour avoir un aperçu de leur quotidien, leur vie de famille et... leurs animaux de compagnie!





Et comme les vedettes québécoises qui possèdent un animal de compagnie sont nombreuses, on a eu envie de recenser quelque-uns des compagnons à quatre pattes les plus mignons de vos stars favorites!



Impossible de ne pas fondre!