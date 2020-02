Un homme souffre d’avoir un très très gros orteil

La chaîne de télé TLC est connue pour ses émissions de téléréalité bizarres et intenses. On y a connu « Toddlers and Tiaras », où l’on suivait des fillettes dans des concours de beauté et « Dr. Pimple Popper », une dermatologue spécialisée dans le pétage de bouton.

Dans la nouvelle série « My feet are killing me » , on suit deux médecins spécialistes des pieds qui transforment les pieds avec des déformations. Vous savez, pour tout le monde qui a le goût de regarder des pieds croches pendant des heures.

L’extrait de l’épisode de cette semaine en a choqué plusieurs. Le gros orteil gauche de l’Américain Brian Mills est tellement gros que celui d’à côté a dû être enlevé quand il avait deux ans. Son pied lui cause tout de sorte de douleurs.

• À lire aussi: Il entre par effraction chez un inconnu pour lui sucer les orteils avant de se défenestrer

On peut voir ledit orteil dans l’extrait publié jeudi dernier. (On vous conseille de ne pas être en train de manger avant de cliquer.)

