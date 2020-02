Voici ce que vous avez manqué aux Oscars

Dimanche soir, les plus grandes stars se sont mises sur leur 36 (45? On ne sait plus) et se sont réunis dans une grande salle, où ils se sont donné des trophées.

Voici les moments à retenir de cette grande messe du cinéma.

Pas d’animateur

Pour une deuxième année consécutive, personne n’assure la réalisation du gala. On aurait pu croire que ça allégerait la soirée qui dure déjà plusieurs heures, mais ça la rend encore plus ardue, car chaque présentateur est présenté par un autre présentateur avant sa présentation de prix.

Brad Pitt

Quand Brad Pitt à remporté un Oscar dimanche, nous avons appris que c’était son premier. Un prix bien mérité!

Frozen

Apparemment, prononcer le nom d’Idina Menzel est moins compliqué que certains nous auraient laissé sous-entendre. On a aussi pu voir certaines des voix d’Elsa dans d’autres langues.

Diane Keaton

Était-elle su’a brosse? Aussi, on dirait qu’elle était déguisée en détective privé dans un film de Woody Allen.

Kristin Wiig et Maya Rudolph

Kristin Wiig and Maya Rudolph singing at #TheOscars wins the night. And Billie Eilish’ reaction.... pic.twitter.com/fCFzlN2JoT — Connor Malbeuf (@ConnorMMalbeuf) February 10, 2020

Leur medley de chansons de vêtements à plus à tout le monde... sauf Billie Eilish.

Laura Dern

Depuis qu’on l’a vu dans Jurassic Park, on savait que Laura Dern ferait de grandes choses. Elle a finalement gagné un Oscar pour meilleure actrice de soutien le jour de son anniversaire pour Marriage Story, et en a profité pour rendre hommage à ses parents. Un très beau discours.

Eminem

Il a chanté Lose Yourself. On est en quelle année?

Rebel Wilson et James Corden

Un image vaut 1000 mots.

Joaquin Phoenix

En acceptant sa statuette pour son interprétation du Joker, Joaquin Phoenix a fait un touchant plaidoyer pour un monde meilleur et plus juste. Il a aussi rendu hommage à son frère River qui nous a quitté trop tôt.

Renée Zellweger

Son discours était très long.

Parasite

Le grand gagnant et la grande surprise de la soirée est sans dout le film Parasite, écrit et réalisé par Bong Joon-ho, qui s’est mérité quatre prix, dont celui de film de l'année. Ouf!

POT POURRI

Notre collègue croyait que Leonardo s’était rendu aux oscars avec sa fille. Oups.

Natalie Portman a fait broder le nom de femmes réalisatrices sur sa cape.

Julia Butters a caché un sandwich dans sa sacoche.

Timothée Chalamet, vampire russe?