Cette petite auto Hot Wheels vaut une fortune

Si une petite voiture Hot Wheels se vend en moyenne autour de 2$, il peut être difficile de concevoir qu’un exemplaire vaille plus de 100 000 $ US (132 900 $ CAN).

Et pourtant, c’est le cas de cette Chevrolet Camaro produite en 1968 à Hong Kong.

Récemment acquis par un collectionneur américain, Joel Magee, ce jouet des années 1960 est en fait un prototype. On la reconnaît par sa peinture blanche. L'auto a été retrouvée au milieu d’une vaste collection et son authenticité aurait été confirmée par des experts.

• À lire aussi: 6 des voitures les plus folles jamais conçues

Mattel avait utilisé ce procédé afin de faire ressortir les défauts. Elle s’est par la suite retrouvée sur le marché, mais initialement, ce n’était pas le but. Elle est en quelque sorte un prototype et c’est ce qui la rend si rare.

Notons que la petite voiture est tout sauf en excellente condition. Comme on le voit sur les photos, elle laisse paraître les effets du temps

• À lire aussi: Top 27 des pires objets sur lesquels piler quand on se lève au beau milieu de la nuit

Sur le site Internet de Road & Track, on apprend que son acquéreur n’a pas l’intention de vendre cette pièce et d’empocher une somme colossale. Il prévoit plutôt participer à une série d’expositions et de rassemblements de collectionneurs à l’échelle des États-Unis.

Il ne s’agit pas de la seule Hot Wheels dont la valeur est aussi élevée. C’est le cas d’un autre prototype qui avait été largement médiatisé il y a quelques années. Il s’agit d’un Volkswagen Microbus accompagné de deux planches de surf. À ce moment, sa valeur était estimée entre 100 000 et 150 000 $ US (entre 134 000 et 200 000 $ CAN).

À voir aussi sur le Sac de Chips: