Ces recettes virales ne fonctionnent pas et cette YouTubeuse vous le prouve

Si vous passez le moindre temps sur internet, vous avez probablement vu passer des vidéos de 5-Minute Craft, Troom Troom, Crafty ou d’autres chaînes de leur genre.

Ils créent des vidéos courtes, avec des trucs ou des recettes, qu’ils mettent en montages rapides partagés par des millions de gens.

Bien sûr, quantité ne veut pas dire qualité et ces chaînes sont souvent critiquées pour leurs pratiques douteuses.

Une de ces critiques est la Youtubeuse et scientifique culinaire Ann Reardon.

Sur sa chaîne How To Cook That , Reardon crée des vidéos sur la fabrication de desserts impressionnants et créatifs, au plus grand plaisir de ses enfants et de son mari, depuis 2011.

Dans une série de vidéos , Reardon critique et recrée des recettes virales pour prouver qu’elles ne fonctionnent pas et même que certaines sont dangereuses.

Dans la dernière vidéo, sortie la semaine dernière, Readon commente que, malgré les critiques, les chaînes continuent de publier le même contenu encore et encore.

Même si les algorithmes des sites comme Youtube encouragent ce comportement, les utilisateurs semblent frustrés.

Elle note aussi que les chaînes se copient entre elles, ou copient les autres créateurs... dont elle.

Pour cette dernière vidéo, elle a tout de même réussi à trouver des nouvelles recettes.

Comme cette recette de «caramel facile», qu’il faudrait mettre DIX MINUTES DANS LE MICRO-ONDES! C’est non seulement dangereux pour vous, mais aussi pour l’état de votre micro-ondes.

Ou ces biscuits aux amandes, qui sont bien jolis jusqu’à ce qu’on les goûte.

Ou encore ce pain à base de yogourt, qui n’a aucun, aucun, aucun agent levant.

Dans une autre vidéo, Ann Reardon avait spécifiquement parlé des recettes dangereuses qu’on peut trouver sur ces sites, qui sont populaires chez les enfants et les adolescents.

Elle souligne d’abord qu’en septembre 2019, une jeunes adolescente est décédée et son amie grièvement blessée quand elles ont essayé un «truc» leur disant de faire cuire du pop corn dans une canette de boisson gazeuse.

Les filles de 12 et 14 ans ont utilisé une lampe à l’alcool pour chauffer le four artisanal et auraient versé de l’alcool directement de la bouteille, créant une explosion.

Reardon essaie ensuite une recette ayant comme instruction de faire couler du caramel BOUILLANT sur un MALAXEUR EN FONCTION pour créer une espèce de barbe-à-papa pour décorer un gâteau.

Reardon prouve alors que tenter cette recette pourrait vous brûler très très très gravement grâce à une pellicule de plastique plus résistante à la chaleur que votre peau.

Ouch.

Bref, nous vous conseillons de faire attention avant de tester une recette que vous voyez sur Internet et sommes désolés pour la rage de sucre qui viendra en regardant les autres vidéos de How To Cook That .

