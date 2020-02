Jennifer Aniston: à 51 ans, elle est toujours aussi sexy sur la page couverture d'un magazine

À l’occasion de son 51e anniversaire, le magazine Interview a dévoilé un shooting photo sexy de Jennifer Aniston, l’actrice qu’on adore tant.

Celle qui a joué le légendaire rôle de Rachel dans le sitcom Friends pendant 10 ans a pris la pose pour la couverture du magazine, mais aussi le temps d'un photoshoot complet, accompagné d'une entrevue.

Devant la lentille de la photographe Alique, Jennifer Aniston, qui a eu 51 ans le 11 février 2020, est magnifique.

Elle prouve qu’elle est plus en forme que jamais dans une série de photos dans lesquelles elle porte un manteau de cuir et des bottes hautes agencées. On la voit aussi dans un top de satin rose avec ses cheveux en bataille.

Finalement, Jennifer a porté une robe Versace, dévoilant ses abdos de fer.

En plus de ces magnifiques photos, Jennifer a eu droit à des souhaits de bonne fête de la part de ces collègues de Friends!

Courteney Cox, qui jouait Monica, a partagé une hilarante photo d’elle-même en compagnie de Jennifer. Elle tente de ressembler à son amie en portant une perruque et des lunettes similaires.

Matthew Perry, l’interprète de Chandler, a publié un cliché des années 90 pour souligner l’anniversaire de son amie de longue date.

Tout comme Lisa Kudrow, Pheobe, qui a elle aussi opté pour une photo du passé en disant: «Tu as toujours été belle et tu es de plus en plus belle, bonne fête Jennifer Aniston, je t'aime!»

Rien de la part de Ross et Joey, mais bon! Une véritable inspiration cette Jennifer Aniston.



