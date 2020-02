La première personne à traverser seule l'Antarctique a fait caca dans ses culottes à la moitié du voyage et a dû marcher 38 jours avec les mêmes bobettes

Des fois, il y a des nouvelles qu’on aimerait inventer, pour le bien de ceux qu’elles concernent.

Colin O'Brady est la première personne à traverser l’Antarctique seule et sans ravitaillement pendant le parcours.

Pour sauver en poids et en espace de matériel, il n’avait amené qu’une paire de petites culottes pour son voyage de 54 jours.

Dans son livre, l’aventurier raconte le moment fatidique où il a su la gravité de son erreur.

Une nuit, déprimé et affamé, O’Brady a dépassé la quantité de nourriture qu’il se permettait dans une journée. Ça arrive à tout le monde de tricher, c’est pas grave, non?

C’était grave pour O’Brady. Son voyage était planifié si précisément, qu’il incluait exactement combien de barres repas O’Brady avait le droit de manger chaque jour.

Ces barres, la seule nourriture qu’il avait, sont un mélange d’huile de coco, de cacao, de noix et de canneberge sèche. Très caloriques, elles sont parfaites quand on dépense 8000 calories par jour sur ses skis... et très imparfaites quand on les consomme à coup de 2000 calories à 3 heures du matin.

Le lendemain, il ne se sentait pas bien en se levant. En rangeant son campement, il commença à avoir mal au ventre.

Après six heures de chemin... Il a essayé de lâcher un petit pet pour se soulager.

Vous avez lu le titre, vous savez ce qui est arrivé.

On vous rappelle qu’il n’avait qu'UNE PAIRE DE SOUS-VÊTEMENTS.

Comme il l’explique dans son livre, aller à la toilette n’est pas tâche facile sur le continent de glace où il faisait - 31.6 degrés Celsius au moment de l’accident. Enlever tout son équipement pour se soulager n’aurait pas été que désagréable, ça aurait été dangereux.

Après un autre six heures de marche, une fois son campement installé, il a pu évacuer un peu, mais il a tout de même fini les trente-huit autres jours de son trajet avec ses sous-vêtements souillés.

Une fois l’exploit accompli, il a tout de même appelé sa femme avant de se changer.



Un grand romantique!

