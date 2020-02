Voici les tatouages de vos vedettes québécoises préférées

Qu’ils aient des manches complètes ou des petites pièces discrètes, plusieurs vedettes québécoises arborent le tatouage fièrement.

Voici 27 vedettes québécoises tatouées :

Marc Dupré

La rumeur dit qu’il se fera bientôt tatouer un tout petit vase pour aller avec sa toute petite rose.

Coeur de pirate

Béatrice Martin est un vrai musée vivant. En plus, elle chante bien.

Sébastien Dubé des Denis Drolet

Comme s’il n’était pas assez intimidant quand il criait.

Pénélope McQuade

Son petit dernier est fin et joli. Il nous fait aussi beaucoup penser au fameux bisou de Spider-Man.

Valérie Roberts

L’ancienne VJ de Musique Plus (RIP) porte très très très fièrement ses tatouages.

Martin Juneau

Le chef a plusieurs tatouages délicieux.

Jay Du Temple

L’humoriste et animateur a maintenant plus de tatouages que de cheveux. Notre estimation est qu’en 2030 il sera complètement chauve et couvert à 97% de tatouage.

Marie-Mai

Bien sûr, elle a des tatouages plus récents, mais comment oublier les étoiles qui ont charmé les téléspectateurs de Star Académie.

Benoit Gagnon

L’animateur a deux manches, avec deux manches de tatouages en dessous.

Roxane Bruneau

La chanteuse a le mot «invincible» sur le bras. On espère que c’est le secret de l’immortalité.

Xavier Dolan

Entre autres, le réalisateur a Albus Dumbledore sur l’avant-bras. Nous avons très hâte à Mommy à l’école des sorciers.

Mathieu Baron

Le tatouage le plus impressionnant de l’animateur et acteur, pourtant très tatoué, doit être celui qui a vu le jour à pieds 30 000 dans les airs.

Mariana Mazza

On a beaucoup jasé d’un certain tatouage de l’humoriste, qui ne vieillira peut-être pas trop trop bien, mais elle a en masse de belles pièces pour nous changer les idées.

Safia Nolin

Avec son tatoo de Princesse Mononoké et celui d’Harry Potter, on découvre son côté geek. C’est fou ce qu’on découvre quand on arrête de critiquer son apparence pour rien.

Catherine Brunet

On n’a jamais vu une fesse aussi colorée et poétique.

Phil Roy

C’est quand même dommage pour sa perte de poids, ça lui aurait fait encore plus de place pour des tatoos.

Antoine Olivier Pilon

Avoir des tatoos entre les doigts, c’est comme avoir des petits messages secrets.

Dominic Arpin

L’animateur a des vagues sur le bras (pour l’aider à nager plus vite).

Vanessa Pilon

On ne le voit pas souvent, mais son délicat tatoo fait partie de la liste!

Yes McCan

Le rappeur et acteur Jean-François Ruel en a plein les bras (et les doigts).

Claude Bégin

Le membre d’Alaclair Ensemble en a même aux places où ça chatouille.

Jonathan Roberge

Avec son gros hibou sur la main, il a pris au sérieux l’expression «On touche avec les yeux».

Marie-Lyne Joncas et Ève Côté

Les Grandes crues ont souligné le troisième membre de leur groupe humoristique; le vino.

Abeille Gélinas

Jamais le mot «Maman» dans un coeur n’a été si cute!

Alex Perron

Comme des épaulettes intégrées, bien pratiques.

Alex Nevsky

Son look matelot va un peu trop bien avec sa petite ancre.

Étienne Boulay

L’animateur et ex-footballeur donne le goût à l’auteure de ce texte de se faire tatouer un loup sur le chest pour être cool.

