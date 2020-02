Jonathan Roberge donne des bonnes nouvelles concernant son fils Xavier

Jonathan Roberge a donné des nouvelles de son fils, Xavier... et elles sont excellentes!



C'est en décembre dernier que l'humoriste et auteur avait dévoilé que son fils de 10 ans avait été opéré d’urgence pour une tumeur au cerveau.



Deux mois plus tard, le fier papa avait une bonne nouvelle à communiquer concernant l'état de santé de son «petit battant»: Xavier peut enfin retourner jouer au hockey.



Samedi dernier, le 15 février, exactement 85 jours après s'être fait retirer une tumeur maligne au cerveau de la taille d'un avocat, le jeune garçon a pu sauter sur la glace et jouer avec ses amis.



Lisez la publication entière de son père ci-dessous, qui a récolté plus de 9000 mentions «J'aime»:





On apprend. par le fait même, dans la publication, qu'il reste à Xavier seulement neuf traitements à faire.





On est heureux de savoir que Xavier a pu s'amuser avec ses amis tout en s'adonnant à son sport préféré. On lui envoie des ondes positives pour la suite!



À VOIR AUSSI: 35 VEDETTES QUÉBÉCOISES QUI SONT ALLÉES ENCOURAGER CHEZ CHEVAL