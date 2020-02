Il sera possible de porter le popotin de Kim Kardashian

Le popotin de Kim Kardashian est un symbole.

Certains l’envient, certains le détestent, mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent.

Des artistes suédois ont décidé de démocratiser le populaire fessier, selon ce que rapporte le New York Post.

Ida Jonsson, Simon Saarinen et la designer de mode Beate Karlsson profitent de la New York Fashion Week pour présenter «The Bum», qui n’est pas encore disponible au grand public.

Il s'agit d'une réplique des fesses de Kim Kardashian que l'on peut porter.

L’œuvre n’a d’ailleurs pas passé inaperçue.

On estime que les fausses fesses se vendront entre 450 $ US et 600 $ US.

Elles pèsent 6 livres.

«On vit dans un monde où les gens sont prêts à faire de sérieuses et parfois de dangereuses chirurgies pour que leurs fesses ressemblent aux siennes. Tout ça pour des likes. Son popotin est probablement le symbole le plus reconnu et fameux ayant émané d’Instagram», a affirmé Saarinen.

Nous, on veut une réplique des fesses de Claude Legault.

