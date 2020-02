Mariana Mazza se vide le coeur suite à son passage à Tout le monde en parle

Le passage de Mariana Mazza à Tout le monde en parle a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières heures. Présente pour présenter son nouveau spectacle, Impolie, l'humoriste a surtout fait parler d'elle pour ses propos envers Guy Lafleur et Alain Lefèvre, qui étaient aussi invités.



Mardi en fin d'avant-midi, Mariana Mazza s'est vidé le coeur et a confié avoir fait une crise d'angoisse lundi soir, sa première depuis longtemps.



La comique a expliqué que c'est après avoir raccroché au téléphone avec sa mère que la crise a pris forme. Lors de leur conversation, sa mère lui a avoué que même si elle aimait sa fille et était très fière d'elle, elle se sentait parfois mal de ne pas pouvoir dire qu'elle était la mère de Mariana Mazza, car elle a peur de se faire dire qu'elle était une mauvaise mère.



Dans les dernières heures, la populaire humoriste a reçu un lot de commentaires désobligeants de la part de nombreux téléspectateurs.



«Suite aux messages de haine et pourris que j’ai reçu, la soeur de Guy Lafleur m’a écrit pour me dire que Guy m’adorait et a passé une solide soirée. Que je lui ai fait du bien. Alain Lefebvre m’a quasiment demandé en mariage après l’entrevue. Et que dire d’Hélène qui m’a demandé mes dates de spectacle en France», a-t-elle expliqué pour rétablir les faits.



Or, au-delà des gens qui l'insultent, c'est plutôt le fait que sa mère ne puisse pas clamer haut et fort sa fierté pour sa fille qui lui faisait mal.



Mariana s'est aussi défendue d'avoir été irrévérencieuse, et elle a déploré que ce sont les téléspectateurs qui ont créé un malaise qui n'existait pas à la base.



«Si ça vous a dérangé c’est une chose. Mais de clamer qu’il a pas trouvé ça drôle, je vous trouve triste. J’ai fait du mal à personne. Si les gens qui ne m’aiment pas, ne m’aiment pas, je comprend, je ne plairai jamais à personne. Mais de me traiter de tous les noms, de m’insulter, de juger mon éducation, je ne suis pas d’accord», a-t-elle soutenu.



Lisez sa publication en entier ci-dessous:

On espère que les gens seront plus doux à l'égard de Mariana.