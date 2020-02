Mathieu Baron a un gros tatouage sur son gros bras

Mathieu Baron a choisi d'ajouter un peu d'encre sur sa peau, et décidément, il n'est pas allé dans la demi-mesure! Le comédien s'est fait faire un nouveau tatouage et il est assez imposant.



En effet, le comédien, qu'on peut présentement voir dans Fugueuse la suite ainsi que dans District 31, est assez familier avec les tatouages, car il en compte déjà plusieurs sur son corps.









C'est dans ses stories Instagram que le populaire comédien a partagé les premières images de sa nouvelle pièce: un visage de femme sur son avant-bras.





Capture d'écran





On remarque que Mathieu Baron a identifié son tatoueur au bas de la photo, et si le nom de Dave Bourgeois vous sonne des cloches, ça se peut très bien: il était l'un des participants lors de la première cuvée de Star Académie en 2005.



D'ailleurs, dans une seconde story, le comédien a partagé une photo de lui, en pleine séance de tatouage, où on peut justement voir le visage de Dave, qui travaille au salon VIP Tattoo, situé à Repentigny.



Capture d'écran



Aimez-vous le nouveau tatouage de Mathieu Baron?