Un professeur renvoyé pour harcèlement sexuel écrivait de la fiction érotique sur ses étudiantes

Un professeur de l’Université de Cambridge, en Angleterre, avait arrêté d’enseigner en 2015 à la suite d’une dizaine de plaintes de harcèlement sexuel de la part d’étudiantes.

Docteur Peter Hutchinson enseignait les langues modernes et médiévales, mais aurait quand même trouvé le temps de demander à des étudiantes si elles avaient déjà eu des suçons (le genre coquin) et si la lecture d’un livre avec une dominatrice sexuelle les excitait.

En 2019, une enquête de la BBC a dévoilé que même s’il n’y enseignait plus, Hutchinson travaillait toujours à l’université. Il a finalement été renvoyé quand une lettre, ayant amassé plus de 1300 signatures, a demandé son renvoi et a dénoncé que l’université ait protégé un employé plutôt que prioriser la sécurité de ses étudiantes.

Bien sûr, on ne vous en parlerait pas si ce n’était que ça. Ça serait, malheureusement, presque banal.

Oui, Docteur Hutchinson est encore plus inapproprié que ça.

Cette semaine, Tortoise nous apprenait qu’en 2015, pendant ces accusations, il auto-publiait un roman, sous le pseudonyme Barry Abble, titré «First Time: Ooo-la-la!» (Première fois: Ouh la la!). Un roman érotique, situé dans une université. Oh ho.

L’«auteur» décrit son livre comme progressif et plein de femme «libérées».

Des femmes libérées décrites avec leur gros seins et leur jupes courtes bien sûr.

Des femmes libérées faisant partie d’une espèce de culte où elles doivent coucher avec au moins un homme par semaine.

Des femmes libérées qui disent au personnage principal qu’une femme qui le repousse ou dit «non» veut qu’il insiste. OH HO.

Même s’il se défend en disant qu’un personnage de livre ne pense pas nécessairement comme son auteur, plusieurs soutiennent que le contexte dans lequel le livre a été publié et le fait que certaines anciennes étudiantes se sont reconnues dans le livre sont assez pour qualifier le roman de problématique.

En 2006, Hutchinson avait été acquitté à la suite des premières accusations de harcèlement sexuel (parce que bien sûr, ce n’était pas la première fois). La plaintive, une ancienne étudiante, dit s’être reconnue dans le livre, qui raconte des évènements très similaires au procès.

Ah oui, aussi, la photo de couverture du livre est la jambe d’une étudiante de l’université.

Très discret Docteur.

Si vous êtes victime d'un acte criminel à caractère sexuel ou non, vous pouvez consulter des ressources sur ce lien.

