Céline Dion fait monter le fils de Paul Piché sur scène et ça donne un moment ben cute

En plus de Bleu Jeans Bleu, Céline Dion a eu droit à un autre invité, mercredi soir, lors de son spectacle au Centre Bell. La chanteuse a invité le fils de Paul Piché, Félix, âgé de six ans, à monter sur scène avec elle.



• À lire aussi: Céline Dion chante Coton Ouaté au Centre Bell avec Bleu Jeans Bleu



Mercredi soir, alors que la chanteuse québécoise donnait son dernier concert en sol québécois dans le cadre de sa tournée Courage, elle a remarqué le jeune Félix, qui était assis non loin de la scène avec sa mère, Isabel Philion Label, la conjointe de Paul Piché.



Accroupie au sol, Céline a fait asseoir le gamin sur ses cuisses avant de lui demander un bisou sur la joue. Puis, elle l'a complimenté sur son prénom.



Après qu'il soit redescendu sur le parterre, de retour à son siège, la diva lui a demandé s'il était son amoureux, ce à quoi ce dernier a répondu par l'affirmative.

• À lire aussi: 50 photos de l'évolution du style de Céline Dion



«Ne dis pas ça à tout le monde que je suis ta blonde là, on va passer dans les journaux tous les deux. T’es pas majeur!» ajoute-t-elle à la blague.

OUPS! C'est fait Céline.

On ne doute pas que Félix a dû passer un moment mémorable dont il se souviendra longtemps.

À VOIR AUSSI: