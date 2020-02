7 vidéos de la carrière de Suzie Villeneuve pré «La Voix»

Dimanche soir, Suzie Villeneuve, 36 ans, a fait un retour en grand devant les projecteurs alors qu’elle s’est présentée aux auditions à l’aveugle de La Voix.

On se souvient de Suzie dans la première édition de Star académie, en 2003. La jumelle d’Annie Villeneuve avait abandonné l’aventure de son plein gré à la sixième semaine. «Je n’ai jamais regretté d’avoir quitté Star Académie», avait-elle confié au Journal lors d’un dossier spécial sur la carrière des anciens académiciens.

Après Star Académie, Suzie Villeneuve a été moins présente au-devant des projecteurs que sa sœur jumelle. Après avoir lancé un album éponyme en 2008, elle délaisse complètement sa carrière musicale pour se lancer dans l'entrepreneuriat en 2010.

Voici 8 moments de la carrière de Suzie Villeneuve en vidéos:

1. En 2003, à Star Académie avec sa soeur Annie et celui qui allait devenir son coach plus de 15 ans plus tard, Garou:

2. Toujours avec sa soeur Annie lors du Téléthon Opération Enfants Soleil. Les soeurs interprétaient «S’il fallait», une chanson originale de Marjo:

3. Voici sa reprise de «Vivre dans la nuit» du groupe Nuance:

4. Suzie Villeneuve a aussi interprété «Qu'est-ce que tu veux?» pour le film À vos marques ... Party!

5. Voici un montage de la carrière des soeurs Villeneuve:

6. Suzie Villeneuve a fait un retour en studio en 2017. Elle a enregistré la chanson «Enfin», dont le vidéoclip est sorti en novembre dernier:

7. Elle vient également d’enregistrer un medley de 4 chansons de ses chanteuses préférées. À écouter ici: