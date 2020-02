Ce petit truc peut vous aider à prolonger la durée de la batterie de votre iPhone

Comme beaucoup de personnes, vous vous dites sans doute que pour épargner la batterie de votre appareil, il est préférable de fermer les applications que vous n’utilisez pas.

Eh bien, vous avez tort.

Les applications ouvertes dans le carrousel ne consomment pas de mémoire RAM, ne diminuent en rien les performances du processeur, et par conséquent, ne consomment pas inutilement l’énergie de la batterie, selon l’expert John Gruber du blogue Daring Fireballs.

Tout cela est, en quelque sorte, une légende urbaine.

En fait, fermer les applications que vous n’utilisez pas dans le but d’épargner la batterie produit plutôt l’effet contraire.

Explications: Le système d’exploitation iOS est conçu de telle sorte que lorsqu’une application n’est pas utilisée, elle est littéralement «gelée», ce qui libère son impact sur la mémoire RAM.

Le système est si fort dans cet aspect que «dégeler» une application impacte beaucoup moins le processeur (et la batterie... ) que la re-démarrer au complet.

C’est pourquoi, à la longue, le fait de toujours fermer vos applications peut nuire à la durée de vie de votre batterie.

Apple le spécifie même sur son site:

Dans son article de blogue, John Gruber cite même le regretté Steve Jobs qui aurait écrit dans un courriel en 2010:

« Just use [iOS multitasking] as designed, and you’ll be happy. No need to ever quit apps.»