Un record Guinness sur «Baby Shark» battu à Québec

Quelques centaines de personnes tentaient de battre un record Guinness dans le cadre du FDL Fest au centre commercial Fleur de Lys à Québec.

Quelque 847 personnes se sont mobilisées autour du jeu «Just Dance» et de la chanson «Baby Shark»!

«On veut avoir la chance de dire qu'on a un record du monde. On a un record du monde qui a été établi avec la population de Québec. Je pense que ç'a été un événement super amusant», explique Jonathan Trudel, copropriétaire de Fleur de Lys.

Le record précédent était de 344 personnes en même temps sur «Baby Shark». Pour battre la marque, rien n'a été laissé au hasard.

«Les records Guinness World Records sont très sévères. Donc, c'est la plus haute instance de records au monde. Ils viennent avec tout un protocole et une procédure», ajoute M. Trudel.

«On avait des chronométreurs officiels, on avait 50 juges qui s'assuraient que les gens participent, dansent et fassent la chorégraphie. On avait toute une procédure aussi de division des gens par zones pour pouvoir bien compter et attester le nombre exact de participants», affirme le copropriétaire.

Des 847 personnes inscrites, ce sont finalement 782 personnes qui ont réussi le record du monde.

«Il faut comprendre qu'il y en a certains qui ont été éliminés parce qu'on ne faisait pas la chorégraphie, par exemple, au complet, parce qu'on ne faisait pas les bons mouvements», précise M. Trudel.

Pour la 3e édition du FDL Fest, on promet une activité différente, mais tout aussi mobilisatrice.