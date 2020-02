Un homme mange un Big Mac qu’il avait enterré 14 mois auparavant

Un Anglais qui avait enterré un trio Big Mac dans la cour arrière d’un ami l’a déterré plus d’un an plus tard et l’a mangé pour célébrer son 40e anniversaire.

Matt Nadin, un père de famille du Royaume-Uni, a voulu faire un petit quelque chose de spécial pour marquer son passage vers la quarantaine.

Il aurait pu s’acheter une voiture sport rouge.

Il aurait pu amener sa famille faire un tour de montgolfière.

Il aurait pu se payer un voyage de golf en Écosse.

Mais il n’a rien fait de tout ça.

Il a plutôt choisi, un peu avant son 39e anniversaire, d’enterrer un trio Big Mac comprenant un burger, une frite et un milkshake, et de manger le délicieux repas un an plus tard.

YouTube BEEPER BEEF

Dans le cadre de son défi intitulé «McDonald’s 365», il a mis les aliments dans un contenant de plastique et les a placés sous terre, dans le jardin de son ami Andy Thompson, en novembre 2018.

Après avoir passé tout droit à l’automne dernier, Nadin s’est finalement repris quatorze mois plus tard, en janvier de cette année, en récupérant le précieux contenant de plastique.

YouTube BEEPER BEEF

La reste, c’est de l’histoire!

Nadin a documenté son épopée dans un vlogue de 32 minutes que nous vous présentons ici:

En résumé:

-Les frites étaient horribles, dépourvues de toute humidité.

-Le milkshake était devenu pétillant et goûtait étrangement le smoothie aux fruits.

-Le burger était pas si pire, même si le pain du dessous était détrempé, que la laitue n’était plus bonne et que la viande était dure.

Malgré quelques hauts-le-coeur, Nadin a réussi son défi sans vomir.

Aux dernières nouvelles, il serait toujours vivant.

