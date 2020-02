Les conducteurs de voitures luxueuses seraient des «trous de c**» et c’est la science qui le dit

Des chercheurs de l’Université du Nevada ont demandé à des bénévoles de traverser une intersection des centaines de fois, filmant et analysant les résultats pour évaluer la courtoisie des chauffeurs.

Cette nouvelle étude a déterminé que plus une voiture était coûteuse, moins son conducteur s’arrêtait pour laisser traverser des piétons. Chaque 1000$ ajouté à la valeur du véhicule faisait diminuer ses chances d’arrêter de 3%.

• À lire aussi: Quelqu’un a volé une voiture contenant un cadavre

L’étude utilisait quatre piétons, un homme blanc, une femme blanche, un homme noir et une femme noire. Sachez que les voitures s’arrêtaient plus pour les femmes et les personnes blanches.

Les chercheurs pensent que le narcissisme qui pourrait pousser les gens vers les voitures chères les empêcherait aussi d’avoir de l’empathie pour les autres.

• À lire aussi: 6 des voitures les plus folles jamais conçues

Ce n’est pas la première étude du genre, une équipe de Finnois a publié, le mois dernier, une étude montrant que les hommes qui conduisent des voitures de luxe ont plus de chance d’être «obstineux, tête dure, désagréable et non empathique».

Ailleurs sur le Sac de chips: