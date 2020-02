Cette influenceuse québécoise vend des répliques de sa vulve sur Internet

Ce matin, l’équipe du Sac de Chips a reçu un beau courriel.

Il était intitulé «Scoop sur Jade Lavoie».

À ce moment-là, on connaissait plus ou moins Jade Lavoie, mais puisqu’on aime les scoops, on l’a lu.

C’était assez laconique comme courriel.

«Jade Lavoie a mis en vente son vagin sur son site web au prix de 168$ : https://jadelavoie.ca»

Vérification faite, Jade Lavoie, qui a quand même 212 000 abonnés Instagram, a bel et bien un site internet sur lequel elle vend des répliques en silicone de ses parties intimes.

Capture d'écran /jadelavoie.ca

En gros, pour 168$, ses admirateurs peuvent avoir droit à un moule siliconé de sa «chatte» (comme elle l’écrit elle-même), à une de ses petites culottes légèrement parfumée, et à un petit mot d’amour.

Par contre, il est indiqué qu’«aucun étui n’est inclus dans ce paquet» et que «pour une “chatte” de poche, il faut commander [son] autre produit».

Intrigués, on cliqué et là, on a compris.

Capture d'écran /jadelavoie.ca

Donc, dans le fond, c’est une réplique de l'ensemble des organes génitaux externes de Jade Lavoie, autrement dit SA VULVE, qu’il est possible de commander.

Et en ajoutant 171$ (pour un total de 339$), cela vient avec un bel étui masturbatoire sur lequel on peut installer la réplique de la vulve de mademoiselle Lavoie.

Nous vivons à une époque particulière.

