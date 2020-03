Bruno Blanchet imite Coeur de Pirate en posant nu

Le nom de Coeur de Pirate a fait couler énormément d'encre la semaine dernière, lorsque la chanteuse a publié une photo d'elle complètement nue sur Instagram.



Comme la publication a fait beaucoup jaser, il fallait s'attendre à ce que quelqu'un parodie le fameux cliché... et c'est nul autre que Bruno Blanchet qui s'en est chargé. Ça, on ne l'avait pas nécessairement prévu.



En effet, le comique a repris le concept de la photo, à quelques détails près, pour faire la promotion de son émission Les vacances de Monsieur Bruno, qui sera de retour pour une quatrième saison sur les ondes d'Évasion.



On peut le voir couché sur des valises, portant uniquement des bottes, alors que sur la photo originale, Coeur de Pirate était étendue sur un piano, des pantoufles aux pieds.







«Incroyable! Un gros BRAVO à @beatricepirate qui nous a battus de vitesse avec son concept d'affiche de tournée, alors qu'on avait presque eu la même idée, en même temps, pour annoncer le tournage de la nouvelle saison de LVDMB! Enfin, bonne chance Béatrice, c'est dommage que tu ne viennes pas en Éthiopie, et à bientôt j'espère!», a écrit à la blague Bruno Blanchet en guise de légende sous la photo.

Bravo Bruno.

