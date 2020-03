2Frères chante un message vulgaire envoyé à Mariana Mazza

Comme beaucoup (OK, toutes) les femmes dans le milieu du divertissement (OK, tous les milieux) Mariana Mazza a reçu plus que sa juste part de messages inappropriés et non sollicités.

• À lire aussi: 2Frères cache une chanson de Pérusse sur son nouvel album

Elle en a même reçu un particulièrement dégueulasse concernant un pénis mort et une inhumation postérieure.

Elle a donc fait ce que tout le monde devrait faire après la réception d’un message de ce type.

Elle a demandé au groupe 2Frères d’en faire une douce ballade acoustique.

La chanson figurera dans le film Femme ta gueule qui sera disponible sur demande à partir du 8 mars prochain. Mais pour l’instant, vous pouvez écouter ce classique instantané sur la page Facebook de l’humoriste.