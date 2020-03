Sylvain Cossette est en deuil

View this post on Instagram

Aujourd’hui, mon frère Jean s’est éteint à l’âge de 63 ans. Il était ce qu’on appelle un bon vivant qui a profité de la vie et qui n’a jamais inclus le mot Cancer dans son vocabulaire. « LA VIE C’EST MAINTENANT » est la phrase que je garderai en mémoire en pensant à toi mon frère . Bon voyage Mon homme de fer ❤️