Un homme filme tous les animaux qui passent sur ce billot de bois et c’est merveilleux

Un résident de la Pennsylvanie s’amuse à documenter la vie des animaux de son coin de pays sur un groupe Facebook qu’il a créé.

Robert Bush Sr est un amant de la nature.

Fasciné par les magnifiques créatures qui peuplent les montagnes de la Pennsylvanie, il a caché une caméra miniature près d’un tronc d’arbre qui leur sert de pont pour franchir un petit ruisseau, comme le rapporte Bored Panda.

Image Robert Bush Sr

Pour partager sa passion avec le plus grand nombre de gens, Bush a lancé le groupe Facebook Bob's Pennsylvania Wildlife Camera sur lequel il publie les images captées par sa caméra.

Image Robert Bush Sr

• À lire aussi: Les gens sont incapables de dire si cet animal est un chien ou un renard

Image Robert Bush Sr

Au fil du temps, Il a donc pu montrer à ses 40 000 membres l’étonnante variété d’espèces qui circulent sur le billot de bois enjambant le ruisseau.

Image Robert Bush Sr

Il en a même fait un montage dans lequel on peut voir une maman ours avec ses petits, des chevreuils, des ratons laveurs, des porc-épics, des hérons, des écureuils, des coyotes, des castors et bien plus!

Dans la description du groupe Facebook, Robert Bush Sr précise que sa page n’est pas à propos de la chasse et qu’il ne partagerait jamais des images de chasse. Tout ce qui intéresse Bob, c’est la vie sauvage dans les montagnes de sa région.

Image Robert Bush Sr

Image Robert Bush Sr

Voilà une magnifique initiative qui donne très hâte au printemps!

Si vous aimez les animaux: