Achetez 2 Corona et recevez une Mort Subite, la blague qui fait rire la Belgique

Voici une nouvelle qui jumelle ce que les Belges font de mieux: l’humour et la bière.

Un franchisé du Delhaize, une grande chaîne de supermarchés au pays de la frite, a réalisé un coup de marketing rigolo mardi à Bruxelles en affichant cette promotion dans son commerce:

«Le vaccin du moment... 2 Corona achetées, 1 Mort Subite offerte.»

Humour belge: 2 coronas achetées = 1 mort subite offerte. #coronavirusfr

Évidemment, la blague, traduite en français et en néerlandais pour être certain que tout le monde la comprenne, est devenue virale après avoir été largement partagée sur les réseaux sociaux. Si vous ne la comprenez pas, on vous invite à lire l'actualité planétaire des derniers mois.

Plusieurs internautes ont salué l’humour du commerçant à l’heure où la planète cède un peu trop à la panique.

Mais la compagnie se dissocie de l’événement. Un porte-parole des supermarchés Delhaize a déclaré à la RTBF qu’il s’agissait d’une initiative du franchisé et non d’une promotion généralisée. La marque aurait même sommé le franchisé de retirer le panneau et sa publication Facebook, puisque ce n’était «pas aligné avec les valeurs et la vision de la compagnie.»

Un peu trop tard, puisque mardi, la publication était partout sur Internet:

En Belgique, on a de l'humour pour écouler les stocks de bière Corona, dont les ventes se sont effondrées avec l'annonce de l'épidémie.

Humour belge.

Deux Corona achetées, une Mort Subite offerte.

Décidément, j'adore ces gens! 🍻🍻🍻❤️❤️❤️

CE SONT DES GÉNIES !

Humour belge 🇧🇪 : 2 coronas achetées = 1 mort subite offerte.…

😂😂😂😂😂

La promotion osée d'une enseigne Shop&Go : "Deux Corona achetées, une Mort Subite offerte !"

Dans le genre humour, difficile de supplanter les belges!

Buvez-en donc, par vous-mêmes...

"2 Corona achetées, une Mort Subite offerte": l'action qui n'a pas fait rire Delhaize

Parlant d'humour belge, prenons un moment pour se rappeler ceci: Les Belges brouillent les pistes des terroristes en inondant Twitter de photos de chats

