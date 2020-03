Céline Dion reste de marbre devant une fan enjouée et c'est légendaire

Notre Céline nationale a le don de devenir «virale» rapidement sur les réseaux sociaux! La plus récente raison? Une courte vidéo dans laquelle la diva prend le temps d'écouter une fan chanter l'une de ses chansons.

Avec la générosité qu'on lui connaît, Céline Dion prend souvent le temps de baisser la fenêtre du VUS noir dans lequel elle se promène, afin de saluer les fans qui l'attendent dans la rue, souvent aux alentours de son hôtel ou de la salle de spectacle où elle se produit.



De passage à New York cette semaine, une jeune femme dénommée Freida Solomon en a profité pour interpeller la grande chanteuse et lui montrer ses prouesses vocales en interprétant la pièce I Surrender.



Dans la courte vidéo, on voit Céline demander à son chauffeur de rester sur place pour qu'elle puisse écouter la performance de son admiratrice, puis sourire à cette dernière et lui tendre le poing pour la féliciter.



Ce qui frappe surtout, dans la vidéo, c'est le visage de Céline Dion, qui observe Freida derrière une large paire de lunettes de soleil. Céline étant habituellement expressive, plusieurs internautes ont cru que la diva se montrait critique, mais, la connaissant, on sait bien que ça ne devait pas du tout être le cas!



Voyez la vidéo ci-dessous:



Voici la première version que l'on avait eue de cette rencontre:

On n'y croyait pas et l'un de nos collègues qui est expert en ce qui concerne Céline Dion (JEAN-PHILIPPE DAOUST, allo!) nous a confirmé que c'était un trucage et que la vitre de l'auto ne montait pas dans la vraie vie.



C'est un peu dommage, parce que cette version, qui a tout de même récolté jusqu'ici quelque 320 000 visionnements, est bien meilleure à notre avis.



Et selon vous?

Parlant de Céline, elle ne se démodera jamais!