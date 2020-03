Un homme de 103 ans épouse une jeune femme de 27 ans: le mariage qui choque l’Indonésie

Depuis la fin du mois de février, les réseaux sociaux indonésiens s’enflamment lorsqu’il est question d’un mariage ayant récemment été célébré dans ce pays du sud-est asiatique.

De nombreux médias rapportent en effet qu’un mariage controversé s’est tenu dans la province de Sulawesi du Sud.

Les deux protagonistes de ces noces scandalisantes: un ancien combattant de la guerre d’indépendance indonésienne contre les Pays-Bas né en 1916 ou 1917 et une jeune femme de 27 ans.

Les deux époux auraient donc une différence d’âge de 76 ans.

Les photos et les vidéos du mariage pour le moins inhabituel circulent depuis quelques semaines sur les médias sociaux indonésiens suscitant questionnements, dégoût, plaisanteries et indignation.

Puang Katte, qui est âgé de 103 ans, serait veuf.

Quant à sa dulcinée, Indo Alang, bien peu de renseignements ont filtré sur elle, à l’exception de son âge et de son lieu de résidence.

Ayu Anggreni Muchtar, un proche du mari, a déclaré à Liputan6: «Je ne connais pas son âge exact, mais il a définitivement au-dessus de cent ans et il a participé à la guerre d’indépendance. Sa femme est toujours dans la vingtaine».



Ceux qui croient que l'argent pourrait avoir été une motivation de part ou d'autre se pourraient se détromper.

En effet, la dot payée par le vieil homme a la famille de son épouse n'avait rien d'extraordinaire: on parle de 5 millions de roupies indonésiennes (l'équivalent de 470 dollars canadiens) et une bague en or.

Quoique, le coût de la vie et les salaires ne sont pas comparables à ce à quoi nous sommes habitués ici.

