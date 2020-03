David Usher publie une photo de lui seul à l'aéroport de Montréal

Le chanteur du groupe canadien MOIST, David Usher, a partagé une photo de lui sur Instagram dans lequel on le voit, seul, dans un terminal de l'aéroport de Montréal, laissant supposer que la peur du coronavirus ait gagné Montréal.

«Tout seul dans l'aéroport de Montréal! Je n'ai jamais rien vu de tel!» a indiqué l'homme de 53 ans en légende.

Bon, on imagine bien que l'angle de la photo est calculé et qu'il y a sûrement âme qui vive quelque part dans l'aéroport international. D'ailleurs, des internautes soulignent dans les commentaires qu'ils sont passés par l'aéroport aujourd'hui et que bien qu'il y ait moins de voyageurs que d'habitude, les lieux n'étaient pas désertés.

Mais il reste que face à l'épidemie de COVID-19 qui gagne la planète et tranquillement le Québec, plusieurs employeurs recommandent à leurs employés d'éviter les voyages non-essentiels. C'est le cas de l'hôpital Sainte-Justine.

On apprenait également mardi que la Ville de Montréal passe en «monde alerte», et qu'un individu testé positif aurait voyagé en transport en commun à Longueuil ainsi qu'à Montréal.

