Koriass revient à coeur ouvert sur les rumeurs qui ont circulé à son sujet

Koriass a souhaité remettre les pendules à l'heure et a finalement commenté les nombreuses rumeurs qui ont circulé à son sujet dans les dernières années.



À l'occasion de la fête de sa fille Antoinette, le rappeur a partagé une série de photos et de vidéos de sa cadette sur son compte Instagram. C'est dans la légende pour accompagner les clichés que Koriass s'est confié à coeur ouvert.



Il est revenu sur les annulations de spectacles, sur les nombreuses rumeurs qui ont couru à son sujet, ainsi que sur sa rupture avec la mère de ses deux filles.

Il a souhaité rendre hommage à celle avec qui il a partagé neuf ans de sa vie.









«Antoinette alias Toino alias le bébé conçu aux Francofolies de 2014 (tous les détails sur le site d’Hollywood PQ) alias ma petite fille qui était déjà farceuse avant même d’avoir fait 2 pas, elle a 5 ans aujourd’hui. Sa mère a fait un post qui m’a fait brailler ma vie ce matin en story sur son compte privé, où elle me remerciait de lui avoir donné ses deux merveilles, sa grande soeur et elle. Et j’ai envie de lui rendre la pareille, parce que selon moi ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. La mère de mes enfants et moi on s’aime. Profondément et inconditionellement. Parce qu’on se connait par coeur, des endroits obscurs de mon coeur jusqu’à ses traumas que j’ai causés, en passant par les fous rires quotidiens et les moments doux par milliers qui ont tissé notre relation sur 9 ans. J’ai souvent entendu que c’est important d’être bien avec soi-même avant d’être en relation amoureuse. Je l’ai appris à mes dépends ce que ça veut dire en fait. Je suis jamais vraiment revenu publiquement sur les annulations de show en 2017 pis le commérage sur ma vie qui a éclaté en morceaux à cause d’infidélités et de problèmes de consommation, dans un brouhaha confus avec mes positions féministes et j’en passe. Mon comportement témoignait de combien je n’étais pas bien avec moi-même pour m’auto-saboter de la sorte. Pis la raison pourquoi j’ai rien dit c’est parce que la personne que ça a le plus affecté là dedans c’est pas moi, c’est celle qui partageait ma vie. Qui a tout reçu sur elle en ayant rien demandé. Donc j’ai shut the fuck up pour de bon, pour elle. Ma relation avec elle m’a fait grandir sur beaucoup de points, particulièrement en matière d’égalité des sexes. Ce que je voulais faire avec ça c’est pas me montrer plus catholique que le pape, mais dire que moi aussi je peux être shitty parfois, et que s’auto-examiner et faire preuve d’empathie envers les oppressions que vivent les femmes peut juste aider. On a pas réussi à survivre à tout ça, malgré les essais. Ça affecte toute ma famille, j’ai encore beaucoup de issues à travailler et je le fais maintenant seul. On reste quand même une famille, différemment. Bonne fête Toino», a écrit Koriass sur Instagram.





En quelques heures, sa publication a récolté des milliers de mentions «J'aime», ainsi que des centaines de commentaires d'abonnés qui saluent son authenticité, mais aussi son désir et celui de son ex-conjointe, d'élever leurs filles dans un environnement aimant et bienveillant.



