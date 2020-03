[VIDÉO] Vincent Marissal cite Alaclair Ensemble pour décrire le budget Girard

Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de finances, a commenté le budget, mardi, avec le langage des jeunes.

Il a cité Alaclair Ensemble, un groupe de hip-hop québécois, pour faire remarquer que le budget déposé par le ministre des Finances, Eric Girard, n’est pas aussi vert que promis.

Il s’est servi de la chanson Ça que c’tait pour illustrer son propos.

«En fait, sur une note plus rigolote, en cette journée qui ne l'est pas, ça me fait penser à une toune. J'ai une toune dans la tête depuis ce matin quand je suis entré dans le huis clos, une toune d'Alaclair Ensemble: “Tu pensais qu'c'tait ça que c'tait, mais c'tait pas ça que c'tait.” Ce budget-là, ce n'est pas ça pantoute. On pensait que ce serait le budget de l'environnement, puis non, ça ne l'est pas. Allez écouter cette toune-là, c'est magnifique. C'est des créateurs de Québec, d'ailleurs, en grande partie», a-t-il déclaré.

À quand un peu de Fouki?