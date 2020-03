La COVID-19 sème actuellement la panique autour du globe.

Plusieurs organisations annulent leurs activités. La NBA en est un bon exemple.

D’autres choisissent de tenir leur événement à huis clos.

On s’entend qu’on ne peut pas tout faire à huis clos parce que ce serait plate.

C'est même bizarre quand des joueurs de soccer applaudissent un stade vide.

Neymar clapping an empty stadium before PSG v Dortmund 👏😅pic.twitter.com/5DZJfwKfte — GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 11, 2020

Pour l'occasion voici donc...

10 événements plates s’ils se tiennent à huis clos

Des matchs d'improvisation

Qui lèverait les petits cartons s'il n'y a pas de public?

Un spectacle-bénéfice

Ça diminue les bénéfices de pas mal, mettons.

La Poule aux œufs d’or

Impensable que personne ne crie «l’œuf» ou encore «l’enveloppe»...

Un party de «gender reveal»

Les langues sales vont dire que c’est plate de toute façon.

Le concert de fin d’année d’élèves au secondaire

Au moins ce serait une bonne raison pour les parents de ne pas s’infliger ça.

Un cocothon

Ce serait peut-être le moyen que ça se fasse dans le calme et l’harmonie.

Une vente aux enchères

Ben là!

Un spectacle de Bon Jovi

Personne pour chanter les paroles de Living On A Prayer...

Les enregistrements de La Petite Vie

Imaginez! Aucun rire! On aurait pu prendre Radio-Enfer aussi.

Photo d’archives

La projection d’un film québécois

Oups, c’est pas déjà ça qu'il se passe?

