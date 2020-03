Le message très important d’une médecin québécoise devient viral

La publication Facebook d’une professionnelle de la santé de Saint-Jérôme se propage à une vitesse folle sur les Internets.

Mariève Lefebvre, qui est médecin de famille, a publié sur Facebook un message d’une importance capitale vers 18h mercredi soir.

Dans sa publication, elle insiste sur l’importance de prendre des mesures individuelles pour aplatir la courbe de propagation de la COVID-19 afin de donner la chance au personnel des hôpitaux et des cliniques de prendre adéquatement soin de tous ceux qui seront atteints.

«Pas de panique!!! Mais... Il est temps de faire votre part et d’agir. Nous avons tous un impact sur cette pandémie», écrit-elle d’entrée de jeu.

Après avoir donné quelques exemples percutants sur la façon le coronavirus peut s’attaquer aux plus vulnérables, la docteure Lefebvre demande aux gens d’être responsables et de tout faire ce qui est en leur possible pour contenir la pandémie.

«Alors cessez d’être nombriliste, voyez au-delà de votre voyage à Cuba et reportez-le, évitez de sortir si vous avez des symptômes respiratoires, ne voyagez pas sauf si essentiel. J’annule moi-même une conférence à San Diego, parce qu’on va se le dire, si tous les médecins sont en quarantaine lors de l’épidémie, ça va mal aller...», explique-t-elle.

Elle conclut avec une touche d’humour en spécifiant: «ARRÊTEZ DE VOLER NOS MASQUES à la clinique et lavez-vous les mains à la place (Et laissez moi du papier de toilette chez Costco, c’est pas l’apocalypse quand même)».

Voici sa publication en intégralité:

Au moment de publier cet article, la publication de Mariève Lefebvre avait déjà été partagée plus de 22 000 fois en 16 heures.

