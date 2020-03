[VIDÉO] On a demandé aux 2Frères de se dessiner et le résultat est hilarant

Le duo musical préféré des Québécois était récemment de passage dans les bureaux du Sac de Chips.

Évidemment, quand on a accès à des musiciens aguerris, qui dominent les palmarès grâce à leurs chansons et qui ont un succès monstre à cause de leurs tournées, il est tout fait normal de leur demander de se dessiner.

Oui, c’est ce qu’on a osé faire.

On remercie Sonny et Érick pour leur enthousiasme et leur sens de l’auto-dérision. Disons que les résultats sont étonnants!

C’est à voir dans la vidéo ci-haut.

Le plus récent et excellent album de 2Frères À tous les vents est à écouter en streaming en cliquant ici.

