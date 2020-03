Des Italiens en quarantaine chantent de leurs balcons pour s’encourager

Des résidents de deux villes d’Italie ont été filmés jeudi soir, alors qu’ils entonnaient des chansons pour s’encourager à tenir le coup.

Confinés à leurs logements en raison de l’épidémie de COVID-19 (vous en avez peut-être entendu parler...), des habitants de Naples ont trouvé une solution originale et émouvante pour se remonter le moral: ils chantent!

C’est dans la commune de Casoria, dans le sud de la ville de Naples, que des chanteurs improvisés ont spontanément uni leurs voix pour entonner un hymne du club de soccer local le SSC Napoli.

«Nous resterons à la maison. Ce soir, tout Casoria est uni en choeur. Le peuple n’abandonnera jamais, alors allez Naples», peut-on les entendre chanter.

«Des gens comme nous n’abandonnerons jamais, des gens comme nous n’abandonnerons jamais, des gens comme nous, des gens comme nous, des gens comme nous n’abandonnerons jamais! Allez l’Italie! Allez Naples!»

La vidéo publiée par Susy Unica Silvestri jeudi soir a déjà été partagée plus de 13 000 fois sur Facebook.

350 kilomètres plus au nord, une scène similaire a pu être observée à Sienne.

Dans cette vidéo captée deux heures plus tard, on entend des gens chanter la pièce Canto della Verbena connue aussi sous le nom de E mentre Siena dorme (Et pendant que Sienne dort).

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

Courage à tous les Italiens enfermés chez eux!

