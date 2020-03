La Voix: ce classique d’Avril Lavigne a mis tout le monde sur le c**

Dimanche soir, durant la première ronde des duels de La Voix, la coach Coeur de Pirate a annoncé qu’elle allait choisir des chansons qui l’avaient marquée dans ça jeunesse.

Pour son premier duel de la soirée, Béatrice Martin a choisi d’opposer Clerel Djamen à Jean-Daniel Labrie sur l’air de la «chanson mythique» (c’est elle qui l’a dit) Amalgame des Respectables. Clerel en est ressorti vainqueur.

Un des moments forts de la soirée est arrivé lors du deuxième et dernier duel de l’équipe Coeur de pi, quand Clément Jacques et Jamie-Lee ont donné une petite twist country à Complicated, le classique de 2002 d’Avril Lavigne, tiré de son album Let Go.

La préparation du numéro a été un peu difficile pour Jamie qui a lutté contre l’anxiété, mais lorsqu’est venu le temps de chanter devant le public, les deux participants ont livré tout un spectacle.

Clément Jacques a été proclamé vainqueur et va donc poursuivre l’aventure avec sa coach et amie.