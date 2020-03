Florence K chante à travers la vitre de la résidence de sa grand-mère avec sa famille

La chanteuse Florence K a trouvé une astucieuse manière de réchauffer le coeur de sa grand-mère en isolement forcé.

Comme tant de gens du bel âge, la mamie de la fille du musicien Hany Khoriaty et de la soprano Natalie Choquette a été contrainte à l’isolement en raison de la pandémie de COVID-19.



Une mesure a en effet été adoptée afin d'interdire les visites de personnes âgées dans les CHSLD et les résidences.

Heureusement pour cette dame, elle a une famille de chanteurs qui lui a rendu une magnifique et très émouvante visite dimanche après-midi, et ce, tout en trouvant le moyen de respecter le protocole de sécurité en vigueur.

Dans une publication Facebook, Florence K a écrit: « En visite à notre Mami d’amour à travers les vitres de sa résidence, notre petite chorale familiale chante que “I simply remember my favourite things, and then I don’t feel...so bad!“ [3 emojis de coeur] Prenez soin de vous et continuez à chanter malgré tout!»

La touchante vidéo de leur interprétation familiale de la pièce My favorite things, tirée de La mélodie du bonheur, a évidemment fait fureur sur les réseaux sociaux en ces temps difficiles.

Des milliers de personnes l’ont aimée, commentée ou partagée et plus de 150 000 internautes l’ont déjà vue.

