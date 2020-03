14 Allemands coupés du monde pour l'émission «Big Brother» apprendront en direct l'existence du nouveau coronavirus et de la pandémie

Il y a un dicton qui dit: «L’ignorance, c’est le bonheur».

Nous ne sommes toutefois pas trop sûrs si cette maxime s’applique bien à la situation de 14 Allemands qui vivent complètement coupés du monde pour le tournage de la 13e saison de l’émission de télé-réalité Big Brother.

Selon ce que rapporte The Guardian, les 14 hommes et femmes sont séquestrés volontairement dans une maison de Cologne et ils n’ont absolument aucune idée de l’ampleur de la pandémie causée par le nouveau coronavirus causant la COVID-19.

Les dix premières personnes sont entrées en isolement dans la maison le 6 février dernier, alors que le coronavirus n’était qu’une lointaine menace pour les habitants de Wuhan, au centre de la Chine.

Depuis, elles n’ont eu aucun contact avec le monde extérieur, sauf en une exception notable.

Quatre nouveaux participants sont entrés dans la maison le 6 mars, soit trois jours avant l’Allemagne ne rapporte son premier décès attribuable à la COVID-19.

Il est donc possible que les nouveaux concurrents aient signalé aux dix premiers l’existence de la maladie, mais puisque la situation s’est rapidement détériorée partout dans le monde au cours des deux dernières semaines, nul ne connaît la réelle ampleur de la crise actuelle.

Le fait de ne pas avertir les participants enfermés de la propagation du coronavirus a suscité beaucoup d’animosité sur les réseaux sociaux allemands.

Le diffuseur Sat.1 a réagi en expliquant que le «black-out» n’était levé qu’en de circonstances très particulières comme par exemple, un membre de la famille d’un participant qui serait gravement malade.

Mais devant la levée de bouclier des auditeurs, la chaîne a changé son fusil d’épaule a annoncé la présentation d’une émission spéciale en direct où on dévoilera aux concurrents tout ce qu’il y a à savoir sur la pandémie liée à la COVID-19.

Cette émission sera diffusée à 19 heures ce mardi (heure de l’Allemagne), soit à 14 heures à l’heure de Montréal.

Les participants auront l’opportunité de poser des questions sur l’état de la situation en Allemagne et dans le monde, et ils recevront des messages vidéo de leurs proches.

Selon Business Insider, d’autres itérations de Big Brother sont aussi présentement en tournage dans le monde, ce qui implique que d’autres personnes sont coupées du monde et n’ont actuellement aucune idée de la crise mondiale.

C’était le cas au Canada, mais selon Global News, les participants à la version canadienne auraient été informés de la situation et auraient choisi de poursuivre l’aventure.

