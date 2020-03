Une Française devient la risée du web après avoir été coincée en Tunisie

«Bloquée en Tunisie, à la piscine, c'est pas grave il faut relativiser.»

C’est ce qu’on a pu entendre la vedette de téléréalité française Kim Glow chanter dans une story Instagram parue dimanche.

Bien que Mme Glow semblait ne pas réaliser l’impact véritable de la crise de la COVID-19, la réalité lui a rapidement sacré une claque en pleine face.

«On veut être rapatriés! Où sont nos avions militaires?»

Dans d’autres stories diffusées quelques heures plus tard, on peut voir Mme Glow, totalement hystérique, qui vient de réaliser que quitter le pays sera beaucoup plus difficile qu’elle ne l’aurait cru.

«On sort de l'aéroport. L'ambassade nous dit de venir ici prendre le vol. Ici, ils disent d'aller à l'ambassade. Tout le monde se renvoie la balle de ping pong. Au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un avion militaire qui nous rapatrie. C'est rigolo deux minutes mais c'est pas notre pays ici. Ils ne rigolent pas ici, c'est la dictature», pouvait-t-on l'entendre dire en pleurant.

Évidemment, le contraste avec les deux discours de la femme ont amusé beaucoup d’internautes qui ont partagé massivement des captures de ses stories.

Heureusement, elle a réussi à retourner en sol français, saine et sauve, lundi soir.

Elle n’a pas assez relativisé.